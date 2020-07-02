FEMEN'den Erdoğan'a: Bu ahlaksızları durdurmak için bir adım atmalı ve Twitter'ı açık tutmalı; tüm AKP'lilerden destek bekliyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarına FEMEN Türkiye'den, "Erdoğan, FEMEN denen bu ahlaksızları durdurmak için bir adım atmalı ve Twitter'ı açık tutmalı. Tüm AKP'lilerden destek bekliyoruz!" yanıtı geldi.

FEMEN Türkiye sosyal medya hesabından bir paylaşımla, birkaç yıl önce Twitter kapatıldığında giriş için gerekli olan DNS ayarlarını paylaştıklarını hatırlatarak, "Yine kapatılırsa yine paylaşırız. Erdoğan, FEMEN denen bu ahlaksızları durdurmak için bir adım atmalı ve Twitter'ı açık tutmalı. Tüm AKP'lilerden destek bekliyoruz!" diye yazdı.