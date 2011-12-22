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Dünya

FEMEN aktivistlerine işkence iddiası

FEMEN aktivistleri, Belarus'ta siyasi mahkumlara özgürlük istedikleri eylemin ardından KGB tarafından kaçırılarak işkence ve cinsel tacize uğradıklarını açıkladı.

22 Aralık 2011 02:00


T24 - FEMEN aktivistleri, Belarus'ta siyasi mahkumlara özgürlük istedikleri eylemin ardından KGB tarafından kaçırılarak işkence ve cinsel tacize uğradıklarını açıkladı.



FEMEN aktivistleri, Belarus KGB binasının önünde siyasi mahkumlara özgürlük istedikleri eylemin ardından kaçırılarak şiddete mağruz kaldıkların iddia etti.

Bianet'te yer alan habere göre; Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun siyasi mahkumlara karşı sert tutumunu eleştirmek için başkent Minsk'te gösteri yapan Ukraynalı Inna Shevchenko, Oksana Shachko ve Aleksandra Nemchinova, eylemin ardından KGB ve polis tarafından kaçırılarak bir ormana götürüldüklerini anlattı.

Üç kadın, otobüs durağında kimliklerini göstermeyen altı erkek tarafından gözaltına alındıklarını, ardından gözleri bağlanarak başkent Minsk'e 320 kilometre uzaklıkta ormanlık bir alana götürüldüklerini söyledi.

Burada sopalarla dövülen, zorla soyunduruldukan ve bıçakla saçları kesilen kadınlar, kendilerini kaçıranların çıplak aktivistlerin eline nazi sembolleri verip videoya çektiklerini söyledi. FEMEN aktivistlerinin üzerlerindeki eşyalara ve kimliklerine de el konuldu.

FEMEN'den yapılan açıklamada da KGB'nin üç üyelerini kaçırarak işkence ve cinsel tacizde bulunduktan sonra ormanlık bir alana bıraktığı belirtildi.

Basın açıklamasında Shevchenko, "kafamızdan aşağı yeşil bir sıvı döktüler ve saçlarımın bir kısmı kestiler. Sonra kıyafetlerimizi çıkarıp arkamızı dönmemizi söylediler. Çok korkunç bir andı çünkü bize tecavüz edeceklerini düşündük" diye konuştu.

Ukrayna basını, KGB Bilgi ve Halkla İlişkiler Merkezi başkanı Svetlana Kritsyna'nın "Böyle birşeyden haberim yok, ilk defa sizden duyuyorum" dediğini ve gülerek telefonu kapattığını yazdı.
 


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