Felsefeci Prof. Yıldırım hayatını kaybetti

Bilim felsefesi alanında çalışmalar yapan, “Evrim Kuramı ve Bağnazlık” adlı eseri ile tanınan emekli ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Yıldırım, hayata veda etti.



Yıldırım, TÜBİTAK tarafından yayımlanan ve 22 baskı yapan ünlü kitabı, “Bilimin Öncüleri”nin birkaç yıl önce baskısının durdurulması üzerine bütün eserlerinin yayın hakkını Bilim ve Gelecek Kitaplığı’na vermişti.

84 yaşında yaşamını yitiren Yıldırım’ın cenazesi dün Altınoluk’ta defnedildi.



Prof. Yıldırım, 1925’te Diyarbakır’da doğdu. Yükseköğrenimini Yüksek Köy Enstitüsü’nde tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nca uzmanlık öğrenimi için İngiltere’ye gönderildi.

Londra Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden diploma alarak Türkiye’ye döndü. Ankara Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu’nda eğitim felsefesi dersleri verdi. 1960 başında doktora öğrenimi için ABD’ye gitti. Doktora çalışmasını Indiana Üniversitesi’nde eğitim felsefesi (ana dal) ile bilim felsefesi (yan dal) alanlarında tamamladı.



1963-1985 döneminde ODTÜ’de mantık, bilim felsefesi ve bilim tarihi öğretim üyesi olarak çalıştı. 1974’te profesör oldu.

1983-1985 yıllarında California State University-Northridge’de konuk öğretim üyesi olarak 2 yıl çalıştı. 1985’te emekli oldu.

Türkiye Felsefe Kurumu kurucu üyesi de olan Yıldırım, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Yıldırım’ın eserleri arasında “Evrim Kuramı ve Bağnazlık”, “Bilimsel Düşünme Yöntemleri”, “Mantık”, “Bilim Tarihi” ve “Bilim Felsefesi” de yer alıyor.





