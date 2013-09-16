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Yaşam

Felsefe tartışması kanlı bitti

Rusya'da Kant felsefesini tartışan iki kişi arasında çıkan tartışmada silah çekildi

16 Eylül 2013 21:09

 

Rusya'nın Rostov kentinde ünlü Alman filozof Kant'ın felsefesi üzerine başlayan bir tartışma beklenmedik şekilde büyüdü. Rus polisinin verdiği bilgilere göre alışveriş yapan iki müşteri Kaliningrad doğumlu filozofun felsefesini tartışmaya başladı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, tartışma kızışınca taraflardan biri önce diğer müşterinin yüzüne yumruk attı, ardından da havalı tabancayla ateş ederek yaraladı. Adli bir yetkili Rus Ria Novosti ajansına yaptığı açıklamada yaralının hayati tehlike altında olmadığını belirtti.
Failin kasten yaralama suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

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