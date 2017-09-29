Felsefe hakkında konuşabilen şişme bebek üretildi

En gerçekçi şişme bebeği yaratma umuduyla yola çıkan tasarımcı Synthea Amatus, felsefe hakkında konuşabilen bir şişme bebek üretti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Silicon Samantha adlı şişme bebeğin, değiştirme düğmesiyle felsefeden Dirty Talking (Cinsel ilişki sırasında Edepsiz Konuşmalar) tarzı konuşmaya geçmek gibi özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.

Samantha'nın yaratıcısı Synthea Amatus tarafından üretilen bebekler, esnek bir iskeletten yapılıyor. Her bir bebeğin üretimi yaklaşık 100 saat sürerken, bebeklere değiştirilebilen yüzler ve genital bölge de ekliyor.

Yüksek kalite silikondan üretiliyor

Amatus'un bebekleri yüksek kalite silikondan ürettiği belirtilirken, şirketin internet sitesinde yazana göre, kullanıcıya ısıyı koruyarak daha gerçekçi ve daha geniş bir esneklik imkanı sunuyor. Esnek iskelet bu bebekleri istediğiniz şekilde eğmenize de olanak sağlıyor.

Erkek versiyonları üzerinde de çalışılıyor

Sadece cinsel partner arayanlar için üretilmediği söylenen bebeklerin sahipleriyle aralarında iyi bir ilişki kurabilmelerini ve onlar hakkındaki gerçekleri hatırlayabilmelerini sağlayacak kalıcı bir hafızaya da sahip olduğu belirtiliyor.

Fiyatları € 2.295,00 — € 3.750,00 arasında değişen Samantha bebeklerin erkek versiyonları üzerinde de çalışılıyor.