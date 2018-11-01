Felixo: Yeni yılda günlük 1 milyon dolar işlem hacmi hedefliyoruz (2)

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Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Türkiye’nin yerli kripto para birimleri borsası Felixo Exchange ortak kurucusu ve CEO’su Bünyamin Emeç, yeni yılın başında günlük 1 milyon dolar işlem hacmine ulaşarak, “Türkiye’nin en iyi ilk üç” kripto para birimi borsasından biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

Felixo Exchange’in, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in 10’uncu yıl döneminde düzenlenen lansmanına yapay zekâ, IOT, tarım teknolojisi ve veri madenciliği sektöründe Çin, Japonya, Amerika ve Ukrayna’dan konularında uzman yöneticiler katıldı. Bünyamin Emeç\'in açılış konuşmasını yaptığı lansmanda İş Yatırım Uluslararası Sermaye Piyasaları Yöneticisi Şant Manukyan da bir sunum gerçekleştirdi.

Bitcoin’in kurucusu olarak da bilinen Satoshi Nakamoto’nun felsefesinin öneminden ve bu ismin anlamından bahseden Emeç, bugüne kadar Satoshi Nakamoto olarak tahmin edilen veya kendisinin olduğunu iddia edenlerin hiç birisinin Satoshi Nakamoto olarak kendisini ispat edemediğini belirttikten sonra aslında Satoshi Nakamoto’nun bir felsefe olduğunu ve birkaç kişinin fikirlerinden oluştuğunu söyledi.

Emeç, Felixo Exchange’in hedefleri arasından 1 Ocak 2019 yılında günlük 1 milyon dolar kazanca ulaşmak olduğunu belirtirken, şöyle konuştu:

“Felixo Exchange bugün (Salı) saat 20:00 itibariyle işlemlere açıldı. Şu an piyasamızda listelenen kripto para birimleriyle işlem yapmak için Türk lirası ve dolar kullanabiliyor. Şu an Felixo’ya ABD dışındaki bütün ülkelerden üyelik sağlanabiliyor ve Mart ayında da mobil uygulamamız piyasaya sürülüyor. Haziran ayında İsviçre’de bir ofis açmayı ve sonrasında da euro ile işlem yapma olanağı sunmayı hedefliyoruz.

“Biz bir kripto para birimleri borsasından ziyade ödeme sistemi olmayı ve Eylül 2019’dan itibaren çeşitli anlaşmalara gerçekleştirerek ödeme kabul etmeyi hedefliyoruz. Hedeflerimiz arasında 1 Ocak 2019’da günlük 1 milyon dolar şilem hacmiyle Türkiye’nin en iyi ilk üç kripto para birimi borsası olmak, 2020’ye dek günlük 50 milyon dolar ve 2024’e kadar ise günlük 200 milyon dolar işlem hacmine ulaşmak var.”

Etkinlikte ayrıca, İş Yatırım Uluslararası Sermaye Piyasaları Yöneticisi Şant Manukyan, kripto para birimleri projelerine (ICO) destek hizmeti veren ICOBOX’ın CEO’su Andriy Zinchuk, Pavo Coin’in Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Zsolt Nemeth, Module Teknik Yöneticisi Koji Takane ve Man Coin (Matrix Al Network) CEO’su Owen Taode kendi alanlarında sunumlar gerçekleştirdi. (Fotoğraflı)







