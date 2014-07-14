Felipe Scolari istifa etti

Brezilyalı teknik adam Felipe Scolari, takımın 2014 Dünya Kupası'nda üst üste aldığı kötü sonuçların ardından turnuvanın da sona ermesiyle istifasını verdi.

Scolari'nin yerine takımın başına geçmesi düşünülen isimler arasında Sao Paulo'nun teknik patronu Muricy Ramalho ve Brezilya U-20 Milli Takımı'nın teknik direktörü Alexandre Gallo yer alıyor.

Breziya, evinde düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı finalde Almanya'ya 7-1 yenilmiş ardından da Hollanda'ya üçüncülük maçında 3-0 boyun eğmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Brezilyalı kaleci Julio Cesar ile takımda en çok tepki çeken oyunculardan biri olan Fred, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı.