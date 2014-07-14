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Spor

Felipe Scolari istifa etti

Brezilya'ya 2002'de şampiyonluk yaşatan Luiz Felipe Scolari, 2014 Dünya Kupası'nda aldığı kötü sonuçların ardından istifasını verdi

14 Temmuz 2014 14:08

Brezilyalı teknik adam Felipe Scolari, takımın 2014 Dünya Kupası'nda üst üste aldığı kötü sonuçların ardından turnuvanın da sona ermesiyle istifasını verdi.

Scolari'nin yerine takımın başına geçmesi düşünülen isimler arasında Sao Paulo'nun teknik patronu Muricy Ramalho ve Brezilya U-20 Milli Takımı'nın teknik direktörü Alexandre Gallo yer alıyor.

Breziya, evinde düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı finalde Almanya'ya 7-1 yenilmiş ardından da Hollanda'ya üçüncülük maçında 3-0 boyun eğmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Brezilyalı kaleci Julio Cesar ile takımda en çok tepki çeken oyunculardan biri olan Fred, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı.

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