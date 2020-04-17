Felipe Melo: Türkiye'de rakibin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray

2011-2015 sezonlarında Galatasaray forması giyen Brezilyalı Felipe Melo, Kadıköy'de 0-0 biten maç ardından gelen şampiyonluğa ilişkin olarak, "Türkiye'de rakibin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Brezilya ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo, katıldığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.



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"Juventus mu Galatasaray mı?" sorusuna yanıt veren Melo, "Galatasaray benim kalbim. Cimbombom!" dedi. Brezilyalı yıldız, bir gün Galatasaray'a geri döneceğini de vurguladı.

"Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray"

Melo 2011-2012 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk ipini göğüsledikleri maçı hatırlatıp, "Türkiye'de rakibin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray. Bunu da ben başardım, bununla birlikte tarihe geçtim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü." diye konuştu..

Galatasaray formasıyla 154 maça çıkan Felipe Melo, 18 gol attı ve 12 asist yaptı.