Albert Riera, Melo ile kavgasını anlattı: Gündüz kavga ettik, akşam kahve içtik

Galatasaray'lı taraftarların unutamadığı oyunculardan olan Albert Riera, 2012 yılında Felipe Melo ile arasındaki kavgada yaşananları anlattı

Felipe Melo ile Albert Riera arasında 2012'deki kavga iki futbolcudan birinin adı anıldığında mutlaka gündeme geliyor.

Hürriyet'in haberine göre, Albert Riera, Melo ile arasında yaşananları şöyle anlattı: "O olay sahada oldu. İkimiz de sürekli kazanmayı arzulayan karakterde insanlarız. Kaybetmekten nefret ediyoruz. Maçtan sonra antrenmanda tartıştık ve birbirimizi itmeye başladık. O sırada gergindik ama o durumdan ders aldık.



Sonrasında hoca bizi bu konuda düşünmemiz için eve yolladı. Çünkü komşuyduk. Aynı gece birbirimizi aradık. Evde buluştuk. Sonrasında birlikte birer kahve içtik. Biz arkadaştık ve iyi ilişkimizi koruduk. Bu hikâye sürekli galibiyet isteyen iki adamın hikayesiydi. Bundan ibaret. Sonra ilişkimiz daha iyiye gitti ve birlikte şampiyon olduk."



Melo ile ettiği kavganın ertesi günü İngiltere'ye giden Riera moraran gözünü kamufle etmeye çalışsa da bu şekilde objektiflere yakalanmıştı.