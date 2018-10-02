Felipe Melo: Sergio Ramos gibi olmak istedim

Palmeiras forması giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, sürekli sarı kart görmesiyle alakalı gelen soruya, esprili yanıt verirken, Sergio Ramos'un kulaklarını çınlattı.

Bu sezonki 23. sarı kartını görmesiyle alakalı sorulan soruya Melo, kendine has üslupla şöyle yanıt verdi:

"Sergio Ramos gibi olmak istedim. O da sürekli sarı kart görüyor ve sonrasında Şampiyonlar Ligi'ni ve Dünya Kupası'nı kazanıyor"

Hırçınlığıyla nam saldı

Felipe Melo'nun hırçın bir oyuncu olduğunu neredeyse her futbolsever biliyordur. Özellikle Galatasaray döneminde de Türk futbolseverler Melo'nun hırçın yüzüne tanık olmuştu. Melo da bu yönünü saklamıyor, aksine ön plana çıkarıyor. Kendisine taktığı Pitbull lakabı da bunun göstergesi.

Sarı kart rekortmeni Ramos

Sergio Ramos, geçen hafta oynanan Roma maçında gördüğü sarı kartla birlikte toplamda 37 sarı karta ulaşmış ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok sarı kart gören oyuncusu olmuştu. İspanyol yıldız, aynı zamanda sarı kart konusunda La Liga rekorunu da elinde bulunduruyor.