Felipe Melo, Palmeiras'tan ayrıldığını açıkladı

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Copa Libertadores şampiyonluğunun ardından Palmeiras'tan ayrıldığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, Brezilya ekibine vedasını sosyal medya hesaplarından duyurdu. 38 yaşındaki Brezilyalı orta saha yaptığı açıklamada, "Bir döngünün sonu değil, ebediyetin başlangıcı" ifadelerine yer verdi.

Felipe Melo'nun paylaşımının ardından Palmeiras Kulübü de başarılı oyuncuya veda etti. Palmeiras sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu için, "Formamızı onurlandırdığın, şampiyonluklar kazandığın ve tarih yazdığın için teşekkür ederiz Felipe Melo" cümleleri yer alan bir paylaşım yaptı.

Brezilya Serie A ekibinde bu sezon kritik bir görev alan Felipe Melo, takımıyla Copa Libertadores kupasını da kazandı. Tecrübeli oyuncu, bu kupayla birlikte kariyerinde toplamda 15'inci kez kupa sevinci yaşamış oldu.

Felipe Melo, Brezilya Serie A ekibinde bu sezon toplamda 46 resmi maçta forma şansı buldu. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist üretti.

Yeni takımı merak ediliyor

Profesyonel futbolculuk kariyerine devam etmesi beklenen tecrübeli futbolcuya Brezilya ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor. Dış basında yer alan haberlere göre; Felipe Melo ile Fluminense, Sao Paulo, Internacional ve Flamengo yakından ilgileniyor. Tecrübeli oyuncunun devre arasında Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu iddia edilirken, sarı-kırmızılı idareciler bu yönde bir ilgi olmadığına dair bir yalanlamada bulunmuştu.