Felipe Melo: Gaziantepspor hep böyle oynasa şampiyonluğa oynarlardı

69 günlük bir aranın ardından lig maçında sahaya çıkan Galatasaraylı Felipe Melo, son dakikalarda attıkları golle 1-0 yendikleri Gaziantepspor'a imalı sözlerle yüklendi. Gaziantepsporlu futbsolcuları tebrik ederek söze başlayan Brezilyalı oyuncu, "Her maçta böyle oynasalar şampiyonluğa oynarlardı" diye göndermede bulundu.

Ntvspor’da yer alan habere göre, maçtan önce takım arkadaşlarına "Bugün herkes Umut Bulut gibi oynasın" dediğini aktaran Melo, burada kastettiği şeyin teknik anlamda üst düzey olmasalar bile çok iyi mücadele etmek olduğunu vurguladı. Melo sahada böyle bir Galatasaray olduğunu da sözlerine ekledi.

Melo, yaşadığı ciddi sakatlığa rağman 69 günde sahalara dönmesini ise "Tanrı'ya" bağladı...