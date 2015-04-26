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Spor

Galatasaray: 1 Gaziantepspor: 0

Galatasaray Hakan Balta'nın 85. dakikada gelen golüyle Gaziantepspor'u mağlup etti ve liderlik koltuğuna tekrar oturdu

26 Nisan 2015 21:59

Geçtiğimiz hafta liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, sarı-lacivertlilerin Eskişehir deplasmanın 2 puan bırakmasını iyi değerlendirdi. TT Arena'da Gaziantep'i Hakan Balta'nın 85. dakikada attığı golle yıkan Aslan, 1 hafta aradan sonra liderliği maç fazlasıyla yeniden ele geçirdi: 1-0

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Eskişehir deplasmanında 2 puan bırakmasıyla liderlik şansını yeniden yakalayan Galatasaray, ligin 28. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Gaziantepspor'u konuk etti.

Türk Telekom Arena’da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Hakan Balta kaydetti.

Bu galibiyetle Galatasaray puanını 61'e çıkararak geçen hafta kaybettiği liderliği maç fazlasıyla ezeli rakibinden geri aldı. Gaziantepspor ise haftayı 35 paunla kapattı.

GALATASARAY: Muslera - Sabri, Hakan, Chedjou, Telles - Selçuk, Melo, Olcan, Emre, Umut - Burak

GAZİANTEPSPOR: Eray, Şenol Can, Elyasa, Barış, Arokoyo, Chico, Erdem, Chibuike, Muhammet, Leal, Mustafa

 

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