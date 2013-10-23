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Spor

Felipe Melo: Fatih Terim’in anıtı dikilmeli

G.saray’ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, Kopenhag maçına iyi konsantre olmaları gerektiğini söylerken eski hocası Fatih Terim'e övgülerde bulundu

23 Ekim 2013 11:53

G.saray’ın Brezilyalı oyuncusu Felipe Melo eski hocası Fatih Terim hakkında, “kendisi yaşayan bir efsane. Terim’in anıtının dikilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

NTV Spor'a konuşan Melo, “Real Madrid maçında 50 dakika iyi oynayıp, gol pozisyonlarına girdik. Ama golü atamayınca maçın seyri değişti. Kopenhag maçı Real Madrid maçından daha zor. Rakip kapalı bir kutu. Çok iyi konsantre olmamız gerekiyor, gol yememek bizim için önemli.” dedi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefleri hakkında da konuşan Melo, “Her sene olduğu gibi bu sene de amacımız gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek. İlk hedef gruplardan çıkmak. Maksimum performans vererek gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig’deki performanslarını ise şöyle değerlendirdi: “Son iki senenin şampiyonuyuz ve kendi gücümüzü biliyoruz. Liderle aramızda 6 puan fark var, kapanmayacak bir fark değil. Yapmamız gereken bir seri yakalamak ve farkı kapatmak.”

Fatih Terim’le ilgili düşüncelerini aktaran Melo, eski hocası için şunları söyledi: 

“Kendisi yaşayan bir efsane. Terim’in anıtının dikilmesi lazım. Çok önemli başarılara imza atmış bir insan. Geçmiş dönemdeki başarılarda başkanımızın da payı var. O bu takımı oluşturdu. Yardımcı antrenör ve yöneticilerimizi de unutmamak lazım. Hep beraber tarih yazıldı.”

 

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