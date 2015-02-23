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Spor

Felipe Melo en az 2 ay yok

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, bel fıtığı ameliyatı oldu

23 Şubat 2015 18:29

Galatasaray'da Melo'dan şok haber geldi. Bel fıtığı ameliyatına alınan Brezilyalı futbolcu, 2 ay yok.

Bel fıtığı teşhisi konulan Brezilyalı futbolcu, ameliyat masasına yattı. Brezilyalı yıldız bu süreçte spor toto süper lig'deki SAİ Erciyesspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor, Gaziantepspor maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Manisaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Sonraki haftalarda oynayıp oynamayacağı ise, tedaviye vereceği cevaba göre değişecek. 

Felipe Melo'ya fıtık teşhisinin ilk olarak 2012-13 sezonunda konduğu, ancak durumunun iyi olması nedeniyle ameliyatının bugüne ertelendiği belirtildi.

 

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