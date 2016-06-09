Felipe Melo Çin yolcusu

Çin şirketi Suning Group'a satılan Inter'de forma giyen Felipe Melo'nun Çin'e gideceği iddia edildi.



Suning Group'un sahibi olduğu Jiangsu Suning'e gideceği belirtilen Felipe Melo'dan Inter'in 12 milyon Euro bonservis bedeli elde edeceği bilgisine yer verilen haberde Finansal Fair Play kriterleri doğrultusunda bütçede yer açmak için bu transferin yapılacağı ifade edildi.



Geçen sezon başında Galatasaray'dan Inter'e 3,7 milyon avro karşılığı transfer olan 33 yaşındaki Melo, 28 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.