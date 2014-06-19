Felipe, İspanya'nın yeni kralı oldu



Felipe'nin 76 yaşındaki babası Juan Carlos, 39 yıldır bulunduğu tahtından feragat

etmişti. Juan Carlos'un tahttan feragatı, Bakanlar Kurulu'nun onaylamasının ardından

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece 46 yaşındaki oğlu Felipe yeni kral, büyük kızı Leonor da Veliaht Prenses

oldu. 6'ncı Felipe için mecliste yemin töreni düzenlendi.

1970'li yıllarda Francisco Franco diktatörlüğünden sonra İspanya'nın demokrasiye

geçişini kolaylaştıran 76 yaşındaki Juan Carlos, gafları ve yolsuzluk skandalları

nedeniyle kamuoyu desteğini yitirmişti.