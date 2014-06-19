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Dünya
Deutsche Welle

Felipe, İspanya'nın yeni kralı oldu

İspanya'da 6'ncı Felipe'nin krallık dönemi resmen başladı.

19 Haziran 2014 15:41


Felipe'nin 76 yaşındaki babası Juan Carlos, 39 yıldır bulunduğu tahtından feragat
etmişti. Juan Carlos'un tahttan feragatı, Bakanlar Kurulu'nun onaylamasının ardından
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece 46 yaşındaki oğlu Felipe yeni kral, büyük kızı Leonor da Veliaht Prenses
oldu. 6'ncı Felipe için mecliste yemin töreni düzenlendi.

1970'li yıllarda Francisco Franco diktatörlüğünden sonra İspanya'nın demokrasiye
geçişini kolaylaştıran 76 yaşındaki Juan Carlos, gafları ve yolsuzluk skandalları
nedeniyle kamuoyu desteğini yitirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FelipeJuan CarlosCarlosBakanlar KuruluResmiGazeteLeonorVeliaht PrensesFrancisco FrancoDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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