T24 LogoT24 Logo
Magazin

Felicia, Malezya'da Türkiye'yi temsil edecek

ANTALYA, (DHA) - MISS Tourism Turkey'de kraliçe seçilen 19 yaşındaki Felicia Sağman, Malezya'da düzenlenecek Miss Tourism World'de Türkiye'yi temsil edecek

10 Ocak 2018 19:54

ANTALYA, (DHA) - MISS Tourism Turkey\'de kraliçe seçilen 19 yaşındaki Felicia Sağman, Malezya\'da düzenlenecek Miss Tourism World\'de Türkiye\'yi temsil edecek.
Dünyanın 2\'nci büyük güzellik yarışması Miss Tourism World, 29 Ocak gecesi Malezya\'nın başkenti Kuala Lumpur\'da düzenlenecek. Yarışmada ülkemizi, finali Antalya\'da yapılan Miss Tourism Turkey\'de kraliçe seçilen Felicia Sağman temsil edecek. Babası Türk, annesi Moldovalı olan ve İstanbul\'da yaşamını sürdüren Felicia Sağlam, uluslararası boyutta podyum ve modellik hedefi olduğunu söyledi. Halen mankenlik ve modellik yapan, diğer yandan da üniversiteye hazırlanan Sağlam, 3 dil bildiğini, üniversitede uluslararası siyaset okumayı hedeflediğini söyledi.
Miss Tourism World Türkiye Başkanı Arif Çelik, misyonu ülke tanıtımı içeren finalist güzellerin, ülkelerine ait kostümlerle podyuma çıkacaklarını söyledi. Bu organizasyona 140 ülke temsilcisinin katılacağını aktaran Çelik, \"Malezya Turizm Bakanlığı\'nın ev sahipliği yapacağı Miss Tourism World organizasyonunda finalist güzelleri, ülke devlet başkanı, turizm bakanı kabul edecek ve devlet protokolüyle ağırlanacak\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHAMISS Tourism TurkeyFelicia Sağman MalezyaMiss Tourism World TürkiyeDünyanınMiss Tourism WorldOcakMalezyaKuala LumpurYarışmadaAntalyaMiss Tourism TurkeyFelicia SağmanBabası TürkMoldovalıFelicia Sağlam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24