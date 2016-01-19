Feleknas Uca: Başbakan’a düşen, cenazeleri sokakta kalan ailelerden özür dilemek

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun İngiltere yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada Sur'da cenazesini almak isteyen bir aileyi tehdit etmekle suçladığı HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca açıklamada bulundu. Uca, “Bir Başbakan'a yakışan sağdan soldan kendisine aktarılan yalanlara göre değil, gerçeklere göre açıklamalarda bulunmaktır ve cenazeleri günlerce sokakta kalanların ailelerinden özür dilemektir” dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, Feleknas Uca'nın açıklaması şöyle: "Bugün basına yansıdığı üzere Başbakan Ahmet Davutoğlu, şahsım hakkında hiçbir maddi gerçeğe dayanmayan çeşitli iddialarda bulunmuştur. Buna göre benim cenazesini almak için gelen bir aileyi tehdit ettiğimi öne sürmüştür. Hükümet ve ona bağlı çevrelerin partimiz ve vekillerimiz ile ilgili tüm iddiaları gibi şahsımla ilgili bu iddianın da yalan olmak dışında başka bir değeri yoktur. Bir Başbakan'a yakışan sağdan soldan kendisine aktarılan yalanlara göre değil, gerçeklere göre açıklamalarda bulunmaktır ve cenazeleri günlerce sokakta kalanların ailelerinden özür dilemektir."

Davutoğlu Uca ile ilgili açıklamasında, "Sur’da da benzer bir olay oldu. Bir cenazeyi almıyorlar etmiyorlar, aile Elazığ’dan geldi cenazeyi almak için, bu milletvekili Feleknas Uca aileyi tehdit etti. Onun üzerine bizim teşkilat devreye girip aileyle konuşup cenazeyi teslim etti. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Halk bunlara destek vermediği gibi operasyonların yanında durdu" demişti.