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Spor

Feldkamp iş başı yaptı!..

Adnan Polat tarafından rakipleri analiz etmesi için göreve getirilen Karl Heinz Feldkamp ise Olympiacos ile ilgili raporunu Skibbe'ye iletti.

21 Ekim 2008 03:00


Galatasaray'da Başkan Adnan Polat tarafından rakipleri analiz etmesi için göreve getirilen eski teknik direktör Karl Heinz Feldkamp ise Olympiacos ile ilgili raporunu Skibbe'ye iletti.


Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun son 6 haftasına girilirken teknik direktörlük görevinden istifa ederek Almanya'ya geri dönen Karl Heinz Feldkamp, sarı-kırmızılı kulüpteki yeni işine başladı.

Başkan Adnan Polat tarafından rakipleri izleme ve analiz etme sorumluluğunu verilen 75 yaşındaki Feldkamp, Olympiacos'un önceki gün Panthrakikos ile oynadığı lig maçını takip ettikten sonra raporunu vermek için Florya'ya geldi.

Aylar sonra Metin Oktay Tesisleri'ne geri dönen ve teknik direktör Michael Skibbe ile buluşan Karl Heinz Feldkamp, hazırladığı raporu vatandaşına teslim etti.

Skibbe'nin odasında yaklaşık 2 saat boyunca kalan ve rakip hakkındaki bilgileri en ince detayına kadar anlatan Feldkamp'ın, eski öğrencileriyle sohbet ettiği de öğrenildi.

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