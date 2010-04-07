Felçten kurtuldu Avrupa şampiyonu oldu

T24- Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda 53 kiloda rekor kırarak üç altın madalyanın sahibi olan Aylin Daşdelen'in spor yaşamı ilginç hikayelerle dolu.



11 yaşında spor yaşamına başlayan başarılı sporcu, 2008 Pekin Olimpiyatları öncesinde büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Pekin Olimpiyatları öncesindeki Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları sırasında boyun fıtığı teşhisiyle acil olarak ameliyata alınan Daşdelen, felç tehlikesine rağmen çok sevdiği halteri bırakmadı.



Doktorların, ''Kesinlikle spor yapmamalısın'' uyarısına rağmen antrenmanlarını aksatmayan Aylin Daşdelen, ''Olimpiyatlar öncesinde böyle bir sakatlığı yaşamam beni üzdü. Spor hayatımın bittiğini düşündüm. Doktorları dinlemeyerek daha da hırsla çalıştım. Sonuçta şimdi altın madalyaları kazandım'' diye konuştu.





-AİLESİNE BAKIYOR-





Büyüklerde 4. Avrupa şampiyonluğunu Minsk'te kazanan Aylin Daşdelen, ailesinin göz bebeği. Haltere ilk başladığı yıllarda ailesinin bu sporu yapmasına izin vermediğini belirten başarılı sporcu, ailesinden habersiz antrenmanlara kaçtığını söyledi.

Ailesinin mali durumunun iyi olmadığını dile getiren Daşdelen, ''Haltere başladığım yıllarda ailem kesinlikle bana izin vermedi. Ben de kaçarak antrenmanlara gidiyordum. Şimdi ise aileme yardım ediyorum. Halterden kazandığım paralarla ev ve arsa alıyorum'' dedi.





-HEDEFİ LONDRA OLİMPİYATLARI-





Silkmede 120 kiloluk Avrupa rekorunu kıran Aylin Daşelen, en büyük arzusunun 2012 yılında Londra'da yapılacak olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da spor yaşamını devam ettiren genç sporcu, Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini belirterek, ''Antalya bizim için çok önemli. Kendi evimizde altın madalya almak istiyorum. Sonrasında Londra'da madalya kazanıp sporu bırakmayı düşünüyorum'' diye konuştu.





-EROL BİLGİN, OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNA GÖZ DİKTİ-





Şampiyonada dün gece 62 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Erol Bilgin, önce Antalya'da düzenlenecek olan Dünya Halter Şampiyonası'nda daha sonra ise Londra Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istediğini açıkladı.



Bilgin, şampiyonada silkme mücadelesinde rakibiyle aynı kiloyu kaldırmasına rağmen, sadece 20 gramlık kilo dezavantajıyla gümüşte kaldığını, ancak önemli olanın toplamda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.



Erol Bilgin, ''Minsk'teki şampiyonaya çok iyi hazırlandım. Eğer altın madalyanın dışında bir sonuç olsaydı çok üzülürdüm. Geçtiğimiz yıl Romanya'da 3 altın madalya kazanarak şampiyon olmuştum. Artık hedefim önce dünya, ardından da olimpiyat şampiyonluğu'' şeklinde konuştu.