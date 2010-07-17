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Sağlık

Felçliler için yeni umut biyonik bacak

Yedi yıldır üzerinde çalışılan biyonik bacakların felçliler için umut olacak... Elbette 150 bin dolarları varsa.

17 Temmuz 2010 03:00

T24- Yedi yıldır üzerinde çalışılan biyonik bacakların felçliler için umut olacak... Elbette 150 bin dolarları varsa.

Yeni Zelandalı bilimciler, 7 yıldır ‘gizlilik içinde’ yürüttükleri biyonik bacak projesini başbakanın da katıldığı törenle tanıttı.

Felçli ve tekerlekli sandalyeye mahkum olanlara yürüme olanağı sağlayan biyonik bacaklarla ilk denemeyi, 5 yıl önce motorsiklet kazası  geçiren Hayden Allen yaptı. Mucize bacaklar sayesinde 5 yıl sonra yeniden yürüyen Allen “Biyonik bacakları test etmem istendiğinde, bunun bir parçası olmak istedim. Yeniden yürüme şansını geri çeviremezdim" diye konuştu.

Biyonik bacaklarla düz yolda yürümenin yanısıra,  merdiven de çıkılabiliyor. Bilimciler, ayrıca bu sayede  uzun süre tekerlekli sandalyeye mahkum olanlarda görülen rahatsızlıkların  da önlenebileceği görüşünde.

150 bin dolarlık biyonik bacaklar,  bu yıl sonunda Yeni Zelanda'da, 2011'deyse diğer ülkelerde satışa sunulacak.

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