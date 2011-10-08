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Sağlık

Felçliler için yeni umut

Bilim adamları, zihin kontrolü üzerine yaptıkları bir araştırma sonucunda, felçli hastaları yürütme yolunda önemli katkı sağlayacak veriler elde etti

08 Ekim 2011 03:00


T24 - Bilim adamları, zihin kontrolü üzerine yaptıkları bir araştırma sonucunda, felçli hastaları yürütme yolunda önemli katkı sağlayacak veriler elde etti.


ABD'deki Duke Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından yürütülen araştırmada, maymunların zihin gücünü kullanarak nesneleri algılayabildikleri ve hareket ettirebildikleri tespit edildi.


Maymunların beyin dalgaları vasıtasıyla sanal kolları hareket ettirmeyi başardığı araştırmada, deneklerin aynı zamanda dokunma hissini de deneyimlediği, bu başarının ise felçli hastaların nesneleri yakalamasına ve kontrol etmesine yardımcı olacak yöntemler geliştirilmesi açısından oldukça önemli bir gelişme olduğu belirtildi.


Araştırma ekibinden Brezilyalı sinir bilimci Miguel Nicolelis, veriler ışığında, felçli hastaların nesneleri algılamasına ve hissetmesine olanak sağlayacak robotik bir ''dış iskeletin'' geliştirilebileceğini, bu yeniliğin de felçli bir insanı yeniden yürütme hayalini gerçeğe dönüştürebileceğini kaydetti.


Nicolelis, ''Hayvanlarda elde ettiğimiz başarı, bize insanların yakın gelecekte aynı komutları çok daha kolay yerine getirebileceğini gösteriyor,'' dedi.


Nicolelis, araştırma kapsamında geliştirilen teknolojinin, belden aşağısı felçli genç bir sporcunun 2014'te Brezilya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılımını sağlamak için kullanılacağını da söyledi.


Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.





 

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