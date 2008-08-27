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Sağlık

Felçliler bile yürüyecek

Kendisi de felçli olan İsrailli bilim adamı Amit Goffer, felçlileri yürütebilen bir buluşa imza attı.

27 Ağustos 2008 03:00

Kendisi de felçli olan İsrailli bilim adamı Amit Goffer, felçlileri yürütebilen bir buluşa imza attı.

Goffer, belden aşağısı tutmayan hastaların yeniden yürümesini sağlayan aygıtına "ReWalk/Yeniden Yürüyüş" adını verdi. Elle kumanda edilen aygıtı ilk deneyen ise 20 yıldır belden aşağısı tutmayan eski asker Radi Kaikof (47) oldu. Kaikof duygularını, "20 yıl sonra insanlarla ilk göz göze konuştum" diye özetledi.

'Dış iskelet' vazifesi görüyor

Bacaklara takılan ve dış iskelet vazifesi gören iki aygıt, alıcılar ile bir bilgisiyar sayesinde hastalar, koltuk değnekleriyle de olsa yürüyebiliyor, hatta merdiven bile çıkıyor. İşin trajik yanı ise, elleri de felçli olan Amit'in, kendi icadını kullanamayacak olması.

2010'da piyasaya çıkması planlanan cihazın tahmini fiyatı 20 bin dolar.

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