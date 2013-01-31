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Yaşam

Kas hastası Rus genci 'Umut'un ailesi bulundu mu?

Kopılovo kasabasındaki bir postanede çalışan Lyudmila Aleksandrovna isimli kadın, gencin fotoğrafını görünce kendisini tanıdığını öne sürdü

31 Ocak 2013 12:39

Antalya’da Gülsüm Kabadayı'nın 5 yıldır bakımını yaptığı “Umut” adlı felçli gencin, 2004 yılından bu yana kayıp olan Pavel Kuklin olabileceği öne sürüldü.
 
5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında felç olan Rus gence Gülsüm Kabadayı sahip çıktı.

Kabadayı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 yıl boyunca tedavi gören ve “Umut” adı verilen gence annelik yapmayı halen sürdürüyor.

Gülsüm Kabadayı'nın bir süre önce katıldığı Rusya'da devlet televizyonu Birinci Kanal'ın “Pust Govoryat” (Bırak Konuşsunlar) adlı program sonrasında gencin gerçek kimliğine yönelik umut doğdu.

Kopılovo kasabasındaki bir postanede çalışan Lyudmila Aleksandrovna isimli kadın, gencin fotoğrafını görünce kendisini tanıdığını öne sürdü.

Gencin isminin Pavel Kuklin'in olduğunu belirten kadın, gencin ailesine de haber verdiğini söyledi. Aleksandrovna, evli olan Pavel Kuklin'in 1 kız çocuğu bulunduğunu da ifade etti.

Para kazanmak için 2004 yılında kuzey bölgesine gittiği belirtilen Kuklin’den daha sonra haber alınamadığı iddia edildi.

Gülsüm Kabadayı, Rusya'dan gelen haberler üzerine kendisinin de büyük heyecan yaşadığını söyledi.

İnternet üzerinden Pavel Kuklin’in fotoğrafına bakan Kabadayı, söz konusu kişinin Umut’a çok benzemediğini söyledi.

Umut’a fotoğrafı gösterdiğini dile getiren Kabadayı, “Kendisine ‘Bu, senin fotoğrafın mı?’ diye sordum. Ama kafasını çevirdi” dedi.

Gülsüm Kabadayı, Umut’un kim olduğu bilinse bile kendisine bakmaya devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.

Pavel Kuklin'in annesi Tatyana Kuklin’in Umut’u görmek için önümüzdeki günlerde Antalya'ya geleceği öğrenildi.

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