Felçli sanığa denetimli serbestlik; 3 günde bir imzaya gitmesi gerekiyor

İzmir'in Konak İlçesi'nde 67 yaşındaki felçli Murat İmeceli'ye, bir okula eksik temizlik malzemesi sattığı iddiasıyla açılan davada 1 yıl hapis cezası verildi. Yatalak olan İmeceli'nin cezası denetimli serbestliğe çevrilip, haftada 3 gün polis merkezine giderek imza atması kararlaştırıldı. İmeceli'ye bakan oğlu Cihan İmeceli, "Ben babamı 3 günde bir nasıl imzaya götüreyim. Zaten felçli, imza bile atamıyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Konak ilçesinin Gürçeşme Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan, 2 yıl içinde 3 kez felç geçirip yatağa bağımlı hale gelen Murat İmeceli, mutfağı ve tuvaleti aynı yerde olan, bahçeye açılan iki odadan oluşan evin rutubetten sıvaları dökülmüş bir odasında kalıyor.

2 paspas eksik olduğu için dava açıldı

Oğlu Cihan İmeceli'nin verdiği bilgiye göre, sağlıklı olduğu dönemde temizlik ürünleri satarak geçimini sağlayan Murat İmeceli, yaklaşık 7 yıl önce bir okula satış yaptı. Okul müdürü alışverişin ardından malzemeleri kontrol ettiğinde 2 paspasın eksik olduğunu görüp, suç duyurusunda bulundu. Hakkında dava açılıp, yargılanan İmeceli'ye 1 yıl hapis cezası verildi, cezası denetimli serbestliğe çevrildi. Rahatsızlığı nedeniyle zor şartlarda yaşamını sürdüren Murat İmeceli'nin şimdi bu ceza nedeniyle 3 günde bir polis merkezine giderek imza vermesi isteniyor.

Murat İmeceli'ye bakan oğlu Cihan İmeceli, "Babam 2 yılda 3 sefer felç geçirdi. Ne konuşabiliyor, ne ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Annem 10 yıl önce öldüğü için ona ben bakıyorum. Babam bir odada, eşim ve ben bir odada yaşıyoruz. Altını alıyorum, yemeğini yediriyorum. Kimsemiz yok" dedi.

"Ben babamı nasıl imzaya götüreyim"

Kendisinin de temizlik malzemesi satarak para kazandığını anlatan Cihan İmeceli, "7 yıl önceki olaydan sonra açılan dava 1 yıl hapis cezasıyla sonuçlanmış. Onu da denetimli serbestliğe çevirmişler. Benim de okumam yazmam yok. Böyle işlerden anlamıyorum. Geçen gün polisler geldi, kararı bildirdiler. Onlar da babamı görünce şaşırdı. Ben babama baktığım için çalışamıyorum. 3 ayda bir 1200 lira engelli aylığı var. Onun ihtiyaçlarını bu parayla karşılıyorum. Ben babamı nasıl imzaya götüreyim" diye konuştu.

Başbakan'a seslendi

Babasını yaklaşık 1 kilometre mesafedeki polis merkezine ilk kez İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün yardımıyla götürdüğünü söyleyen Cihan İmeceli, Başbakan Binali Yıldırım'a seslenerek, "Ben Başbakanımızın duyarlı olduğunu biliyorum. Benim hiçbir beklentim yok, babama bakarım. Ben babamı 3 günde bir imzaya nasıl götüreyim? Zaten felçli, imza bile atamıyor. Sadece bu durum için bize yardım etsinler. Başka da bir şey istemiyorum" dedi.

(DHA)



