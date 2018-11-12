Felçli köpek yürüteçle hayata bağlandı

İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Bağcılar’da yol kenarında bulunan ve arka ayakları tutmayan 6 yaşındaki Alman Kurdu köpeğe yürüteç takıldı.

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’nde yapılan tedavi sonucu bel kısmında oluşan bir felç nedeniyle yürüyemediği anlaşılan köpeğe yürüteç takıldı. Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi görevlileri tarafından \'Şanslı\' isminin verildiği köpek, sağlığına kavuştu.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde bir köpeğin arka ayakları tutmadığı için sürünerek yürümeye çalıştığı ihbarı üzerine Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü veterinerleri harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, yol kenarında yatan köpeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra araçla Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’ne götürdü. Barınakta veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede vücudunda kırıklara rastlanmayan köpeğin bir kaza veya saldırıdan değil hastalığı nedeniyle yürüyemediği anlaşıldı. Bunun üzerine zaman geçirmeden daha detaylı bir tedaviye geçildi. Tetkikler ve çekilen röntgenler sonucunda köpeğin bel bölgesinde omurilik zedelenmesinden dolayı felç olduğu tespit edildi.

Bir haftadır barınakta yaşayan Şanslı, çalışanların ve hayvan severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.