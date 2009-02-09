Felçli kadın Bakan’ın hediyesini reddetti

Trabzon'da, 37 yıl önce felç geçirdiği için yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Ayşe Usta, Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın kendisine akülü araba verilmesi

teklifini, başka ihtiyaç sahipleri olduğu gerekçesiyle kabul etmedi.



Bakan Özak, Ayasofya Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Caddesi'nde yer alan Ayasofya Müzesi yakınında çeşitli incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.



‘Ben kendi paramla alırım’



Bu sırada, felç geçirdiği için yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Ayşe Usta'yı fark eden Bakan Özak, Usta'ya akülü araba vermek istedi. Usta ise Bakan Özak'a, "37 yıldır mağdurum ama dilenmek amacında değilim. Ben kendi paramla alırım. Çok sağ olun" diyerek teklifini reddetti. Özak'ın bir vakıf aracılığıyla kendisine akülü araba verebilecekleri yönündeki ısrarı üzerine de Usta, teşekkür ederek teklifi kabul etmedi. Bakan Özak, daha sonra bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, buradan ayrıldı.



Bakanın akülü araba teklifini reddeden Ayşe Usta, 37 yıl önce düşme sonucu omuriliğinin zedelendiğini ve belden aşağısının felç olduğunu söyledi.



‘19 Ağustos benim depremim oldu’



Kocaeli'de 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremden 2 gün sonra eşinin öldüğünü belirten Usta, "Eşimi aniden kaybettim, ölümünü hastanenin acil servisinde öğrendim. Yani 19 Ağustos benim depremim oldu" diye konuştu.



‘Benden daha çok ihtiyacı olanlar var’



Ayasofya Müzesi yanında evi olduğunu bildiren Ayşe Usta, şunları kaydetti:



"Müze yanındaki yapıların bir proje kapsamında yıkılması ve hak sahiplerine para verilmesi düşünülüyor. Ben buradaki evimi satarsam akülü araba alabilirim. Bakanımızın teklifinden memnuniyet duydum. Ama 'benden daha çok ihtiyaçlılar var, onlara verilsin' düşüncesiyle Bakan Özak'ın teklifini kabul etmedim."



Projenin gerçekleşmesi ve devletin kendisine ev parası vermesi halinde akülü araba almak istediğini bildiren Ayşe Usta, "Sürekli evdeyim. Buradaki evimden alacağım parayla akülü araba alıp dışarıda gezme imkanı bulacağım" dedi.

