Felçli hastalara kök hücre umudu!

Türkiye’de ilk kez, Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi’nde Sağlık Bakanlığı’nın izniyle omurilik yaralanmalarında kök hücre uygulaması yapılacak.



Uygulamanın tanıtımını yapan AÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Ökten, uygulamanın iyileşme şansı olmayan hastalara umut olacağını söylüyor. Ökten, Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu’ndan alınan izinle Türkiye’de bu alanda ilk kez klinik araştırma yapılacağını belirtiyor.



Araştırmanın sorumlusu, Nöroşirürji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayhan Attar, “Bu ülkemizde yeni araştırma yönetmeliklerine göre insanlar üstünde izin verilen ilk araştırma olacak. Hastalar çok ciddi omurilik yaralanmasına uğramış, kendi kendilerine iyileşme şansı en az olan grup içinden seçilip Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü sigorta işlemlerinden geçecek. Operasyonlar üniversitemiz tıp fakültesi hastanesinde yapılacak. Hastaların muayenelerinin de hastanemizde yapılması gerekiyor” diyor.



Uygulamanın hastalara maddi yük getirmeyeceğini de vurgulayan Attar, tüm masrafların sponsor firmalar tarafından karşılanacağını açıkladı. İlk planda 10 hasta kabul edilecek ve ilk hasta kasımın ilk haftasında operasyona alınacak. Attar “Düşme ya da trafik kazası sonrası oluşan omurilik yaralanmaları bulunan hastaların ilk üç ayı doldurmadan uygulamadan yararlanması gerekiyor. Sonraki dönemde bu süre uzayabilecek. Yaş alt sınırının 17 olması gerekiyor” dedi.