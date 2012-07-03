Felçli hastalar için yeni beyin tarayıcı

Tamamen felçli olan hastaların düşüncelerini kullarak kelimeleri hecelemelerine ve iletişim kurmalarına yardımcı olacak bir beyin tarayıcı cihaz geliştirildi.

Yeni cihaz işlevsel magnetik titreşim şekillendirmesi(fMRI) kullanarak hastaların alfabedeki harfler ve boşluktan seçim yapmalarına yardımcı oluyor.

FMRI, genelde, kan akışını ölçerek beynin faaliyetlerini izlemekte kullanılıyor. Her harf beyinde ayrı bir kan akışına yol açıyor ve cihaz ortaya çıkan bu farklı biçimleri ayırt edebiliyor.

'Heyecan verici'

İngiliz Nöroloji Derneği, Current Biology dergisinden yayımlanan araştırma sonuçlarının 'heyecan verici' olduğunu söyledi.

İngiliz nöroloji uzmanı Adrian Owen, fMRI ile, 5 sene boyunca bitkisel yaşamda olan bir hastanın beyin faaliyetleini takip ederek sorulara 'evet' ve 'hayır' şeklinde yanıtlar vermesini sağladı. Yeni geliştirilen cihaz ise, hastanın tüm alfabeyi ve boşluğu kullanabilmesine olanak veriyor.

İngiliz Nöroloji Derneği'nden Elaine Snell, bu teknolojinin nörolojik hastalıklardan dolayı bitkisel hayatta olan hastaların gerçek yaşamla bir bağlantı kurma yolu olabileceğini söyledi. Böylece bitkisel hayattaki hastaların yaşam ve aileleriyle olan ilişkilerinde de gelişme sağlanabilecek. Snell, "böyle bir teknoloji, gittikçe gelişebilir ve bu da heyecan verici" dedi. (BBC Türkçe)