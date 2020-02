Felçli eşini sırtında taşıyor

MURADİYE (Van), (DHA) - VAN\'ın Muradiye ilçesinde, Veli Dönmez (54), 8 ay önce felç olan 21 yıllık eşi Misri Dönmez\'i (50) hastane başta olmak üzere her yere sırtında taşıyarak, götürüyor. İşsiz olan 3 çocuk babası Dönmez, 2 kızının ekonomik nedenlerle okuluna devam edemediğini söyledi.

Muradiye\'nin Yumaklı Mahallesi\'nde yaşayan Veli Dönmez\'in 21 yıllık eşi Misri Dönmez, 2008\'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 8 ay önce felç oldu. Dönmez, yatalak eşini hastane başta olmak üzere her yere sırtında taşıyarak, götürmeye başladı. İşsiz olduğunu belirten 3 çocuk sahibi Veli Dönmez, Dilan\'ın (20) evli olduğunu, ekonomik nedenlerle kızlarından Gülnur\'un (15) 5\'inci sınıftan sonra okuyamadığını, Rahşan\'ın (14) ise bu yıl liseye kaydını yaptıramadığını söyledi.

\'ÖMRÜM YETTİĞİNCE BAKACAĞIM\'

Çaresiz kaldığını dile getiren Dönmez, \"Daha önce komşularım bana yardımcı oluyordu; ancak şimdi imkanım yok. Çaresiz kalmışım. Yetkililere başvurdum, 200 lira verdiler. Eşimi Van\'a götüremiyorum. Yaklaşık 10 yıldır hasta olan eşim 8 aydır felç olmuş, yatalak bir durumda. Bakımını, banyosunu kendim yapıyorum. Kızımı okula kaydını yaptıramadım. Kayıt parası istediler. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ben bir kez hasta oldum, 10 yıl önceydi. Eşim beni komşuların aracılığıyla hastaneye götürmüştü. Hastaneye yatırdı. Sabaha kadar başımda bekledi. Şimdi kendisi hasta ve yatalak oldu. Ben kendisine bakıyorum. Ömrüm yettiği müddetçe bakacağım. İş bulabilirsem yevmiyeci olarak gidip çalışıyorum. Evde olmadığım zaman kızlarım bakıyor. Birlikte dışarı çıkarıyoruz. Temiz hava almasını sağlıyoruz. Eşim şu an konuşamıyor. Benim tek isteğim, eşimin bir an önce iyileşip, eski sağlığına kavuşması\" diye konuştu.

Rahşan Dönmez ise felç olan annesine çok üzüldüğünü belirterek, \"Elimizde bir şey gelmediği için Kur\'an okuyup, dua ediyorum anneme. Cenab-ı Allah\'tan annemin iyileşmesini diliyoruz. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Annemin hastalığından dolayı okula da doğru dürüst gidemiyorum. Onun bu durumu beni çok etkiliyor\" dedi.

\'BAKICI MAAŞI BAĞLANMASINI SAĞLAYACAĞIZ\'

Dönmez ailesini evinde ziyaret eden Genç Adımlar Derneği Başkanı Selçuk Yay, dernek olarak Misri Dönmez\'e yatak aldıklarını söyledi. Yay, \"Daha önce yatağı olmadığı için yerde yatıyordu. Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimiz, sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Maddi sıkıntıları olan aileye hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle yatak aldık. Hastamızı yerden kaldırıp, rahat etmesi için getirdiğimiz yatağa bırakarak, rahat etmesini sağladık. Ailenin bu sıkıntılardan kurtulması için bakıcı maaşı alabilmesi için girişimlerde bulunarak, maaş bağlanmasını da sağlayacağız\" diye konuştu.



