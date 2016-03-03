"Felçli eşimi, kardeşiyle aldatıyorum"

Beyaz TV ekranlarında canlı yayınlanan 'Hayatta Her Şey' programına telefonla bağlanan 'ismini vermek istemeyen' bir izleyici, "Felçli eşimi kaynımla aldatıyorum" dedi.

Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen programa katılan izleyici, 5 aylık evliyken eşinin geçirdiği trafik kazası sonucu omur ilik felci olduğunu belirterek, "O zaman 4 aylık hamileydim, ancak üzüntüden çocuğumu da kaybettim. Eşimin eli ayağı tutmuyor. Belli bir zamana kadar eşimi aldatmam diye düşünüyordum. Bundan 7 ay önce hayatıma kaynım girdi, aramızda değişik bir şey oldu. Kendisi benden küçük ve bekar. Ona aşık oldum" ifadelerini kullandı.

Canlı yayındaki bu açıklamalar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan sunucular, yaptığının çok yanlış olduğunu söyleyerek izleyiciyi yayından aldılar.