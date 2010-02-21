Felç tedavisinde umut veren yöntem

T24 - Amerikalı bilim adamları, felçli hastalara şarkı söylemeyi öğretmenin beyinlerini canlandırdığını, konuşmalarının düzelmesine yardımcı olduğunu tespit etti.





Şarkı söyleyerek, hastaların beynin konuşmayla ilgili bölümünden farklı bir kısmını kullandıklarını belirten araştırmacılar, eğer bir kişinin "konuşma merkezi" felç sonucu hasar gördüyse bunun yerine "şarkı söyleme merkezini" kullanmayı öğrenebileceklerinin altını çizdi.



Bulgularını Amerikan Bilimsel İlerleme Topluluğu'nun (AAAS) San Diego'daki yıllık toplantılarında sunan araştırmacılar, sürmekte olan klinik deneylerin, beynin bu "melodik tonlama terapisine" nasıl yanıt verdiğini gösterdiğini belirtti.



Boston kentindeki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi ve Harvard Tıp Fakültesi'nde görevli nöroloji profesörü Gottfried Schlaug başkanlığında yapılan terapide önceden uygulanan bir tıbbi teknikten faydalanıldı.



Araştırmacılar, önce beyin hasarı gören ve konuşma yetilerini kaybeden felçli hastaların hala şarkı söyleyip söyleyemeyeceklerini belirledi.



Beyin görüntülemeyle bu terapiyi ilk kez bir araya getiren araştırmada, konuşmada daha çok kullanılan beynin sol tarafı hasar gören hastaların, kelimeleri melodiyle öğrendikçe, beyinlerinin sağ tarafında önemli bağlantılar oluşmaya ve bu bölgede hareketlenme görülmeye başlandı.







