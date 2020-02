Felç olduktan sonra yeniden hareket ettirdiği eliyle mimari çizimler yapıyor

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - BİLECİK\'te, 2016\'da geçirdiği motosiklet kazasında boynundan aşağısı felç olan Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojileri Bölümü 2\'nci Oğuz Tunçel (23), 2 yıl sonra yeniden hareket ettirebildiği sol eliyle bilgisayar kullanıyor. Tunçel\'e bozulan dizüstü bilgisayarı yerine Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği\'nce yeni bilgisayar hediye edildi. Oğuz Tunçel, bilgisayarla mimari çizimler yapmaya başladığını söyledi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojileri Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Oğuz Tunçel, 2016\'da Bilecik\'te motosikletiyle giderken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Tunçel\'in boynundan aşağısı felç oldu. Hastanede 1 sene tedavi gördükten sonra Eskişehir\'deki ailesinin evine getirilen Tunçel, kazadan 2 yıl sonra sol elini hareket ettirdi. Sol eliyle kullanmaya başladığı dizüstü bilgisayarı bozulan Tunçel\'e, Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği\'nce yeni bilgisayar alındı. Oğuz Tunçel\'e, bilgisayarı Dernek Başkanı Hayriye Zeynep Karbölen teslim etti. Karbölen, Tunçel\'in bilgisayar ihtiyacı olduğunu, dernek üyelerinin kendilerine bildirdiğini dile getirerek, \"Oğuz\'un bilgisayarı bozulmuştu. Onu mutlu etmek için 1 haftalık çalışma yaptık. Gönüllülerimiz sayesinde yeni bilgisayarı kendisine teslim ettik\" dedi.

Karbölen\'e teşekkür eden Tunçel ise \"Kazadan önce hem okuyor hem teknik ressam olarak çalışıyor, mimari projeler çiziyordum. Şimdi bu işi tekrar yapmaya çalışıyorum. Sonuçta bu bir süreç. Biraz zor ama bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyorum. 3 saatlik bir işi 1 günde bitirebiliyorsun ama sonuçta bitiyor. En büyük zorluk birine muhtaç yaşamak. Her an her şey olabilir. Herkesin hazırlıklı olması lazım. Şu an tedavi sürecim evde fizik tedaviyle devam ediyor\" diye konuştu.

Oğuz Tunçel\'in annesi Serpil Erdem de geçirdiği kaza sonucu oğlunun boynunun kırıldığını ve omurilik felci olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Oğuz\'un ilk etapta hiçbir tarafı, parmağı bile kımıldamıyordu. Daha sonra sol kolunu hareket ettirmeye başladı ve Oğuz hayata tutundu. Yurt dışında, omurilik felcine yönelik sinir nakli ve kök hücre nakli tarzında tedavilerinin olduğunu öğrendik. İl Sağlık Müdürlüğü\'ne başvurduk ancak omurilik felcinde kök hücre nakli için şu an için Türkiye\'de bir şey yapılamadığı ve ellerinden bir şey gelmeyeceğini söylediler. Ama yurt dışında bu var. Sesimizi destek olacak kişilere duyurmak istiyoruz. Çünkü 23 yaşında, üniversite öğrencisi, devam etmek isteyen bir üniversite öğrencisi. Şu anda bile kendini koyan birisi değil. Hayata tutunmaya çalışıyor. Normalde çift elle yapılacak çizimleri tek elle yapma çabasında.\"



