Felç geçiren hastaların yeni umudu: Uzay yürüyüşü

Hastanın özel bir şortla içine girdiği cihaz, ortam basıncını ayın yerçekimine göre ayarlayarak tüm kasların çalışmasını sağlıyor. Dünyada henüz yeni bir tedavi yöntemi olmakla birlikte Türkiye'de üç merkezde bulunan 'AlterG' adlı cihaz, Antalya'da da özel bir hastanede hizmete girdi.

DHA'dan Ömer Erdem'e konuşan Medicalpark Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selkin Muluk, tedavinin yerçekimini artırıp azaltarak hastanın daha kolay yürümesini sağladığını söyledi. Hastanın günlük hayata adaptasyonunu en az süreye indiren cihazın felçli hastalar üzerinde de etkili olduğunu belirten Dr. Muluk, şunları kaydetti:

"Yer çekiminin basıncını zaman zaman değiştirerek, belli kasların daha rahat kullanılmasını sağlıyoruz. Tedavi 10 seanstan oluşuyor. Sona doğru basıncı dünya standartlarına getirerek tedaviyi tamamlıyoruz. Şimdiye kadar tedavisi tamamlanan hastaların memnuniyetle ayrıldığını söyleyebilirim. Tekerlekli sandalye ile buraya gelip sonrasında ya yürüyerek ya da koltuk değneği desteği ile çıkan çok hastamız oldu."

Tedaviyi deneyenler memnun

Bu cihazla tedavi edilen 63 yaşındaki Selman Kutlan, tedavi öncesi yürüyemez, konuşamaz ve vücudunun sağ tarafını hareket ettiremez durumda olduğunu, geçirdiği felç sonrası 3.5 ay dünya ile ilişkisinin kesildiğini söyledi. Kutlan, "Bu cihaz ve tedavi yöntemi sayesinde artık tekerlekli sandalyeden koltuk değneği kullanma aşamasına geldim. Tedavi seansım bitti ancak bu değneklerden de kurtulmak için devam edeceğim" diye konuştu.

Boyun ve bel fıtığı hastası 49 yaşındaki Fuat Ocak da 10 seanslık tedavisini tamamladığını ifade etti. Ocak, "Yaşam kalitem tamamıyla değişti. Hastalık öncesi yapamadığım birçok hareketi şimdi rahatlıkla yapıyorum. Böyle bir tedavi yöntemi mucize demek" dedi.