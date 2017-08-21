Felç geçiren hastalar için hasta derneği kuruldu

İSTANBUL, (DHA) Beyin kanaması ve felci konusunda hastaları bilgilendirmek amacıyla hasta derneği kuruldu. Dernek hem hastalara doğru bilgi, güncel tedaviler ile ilgili yardımcı olacak hem de birinci basamak hekimlerin eğitilmesini sağlayacak. Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği\'nin (BEYİNDER) başkanlığını ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz yapacak.

Dernek adına konuşan Prof. Dr. Uludüz, \"Hem dünyada hem Türkiye’de inmeye bağlı ölümler ilk sıralarda yer alıyor. İnme sonrası felç olanların yaşamlarındaki zorluklar ise hastaların doğru tedaviye ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Felçli hastaların eğitimi, rehabilitasyonu ve doğru tedavinin yapılabilmesi için İstanbul merkezli Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği\'ni(BEYİNDER) kurduk\" dedi.

Beyin damar hastalıkları ile ilgili hekimleri ve hastaları bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Uludüz, \"Teşhis, tedavi ve hastalığın önlenmesinde önemli gelişmelere rağmen inmenin yaygın bir hastalık olmaya devam ediyor. Dernek olarak amacımız beyin damar hastalıkları konusunda halkımızın doğru bilgilenmesini sağlamak, hekimlerin bu konudaki eğitimine destek olmak, hastaların ise doğru ve yenilikçi tedavilere ulaşmasına katkıda bulunmak. Böylece hastalarımızın yalnızlığını paylaşmayı ve onların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz’ dedi.

TÜRKİYE ÇAPINDA İLETİŞİM AĞI

Derneğe hem felçli hastaların bakımını sağlayan sağlık personelinin hem de hastaların üye olabileceğini belirten Prof. Dr. Uludüz, ‘Yaşlanan nüfusumuzla beraber inme geçiren kişi sayısı her geçen gün artıyor. Tüm Türkiye’de hastaların doğru hekime ve doğru tedaviye ulaşabilmesi için bir ağ kurmayı hedefliyoruz. Büyük şehirde yaşayan hastalar da ülkenin en ücra köşesinde yaşayan hastalar da kuracağımız bu ağla birlikte iletişimde olacak. Dernek olarak hem vatandaşımıza inmenin önlenmesi, hem de felç konusunda hastalarımızın doğru bilgilenmesi için eğitim kampanyaları hazırlayacağız’ dedi.

Ailesinde felç öyküsü olan herkesin aklına ilk gelen sorunun ‘Ben de felç olacak mıyım?’ olduğunu belirten Prof. Dr. Uludüz, bu sorunun artık cevap bulduğunu belirtti ve BEYİNDER olarak inme riskini hesaplama kampanyası hazırladıklarını ve önlem olarak eğitimeyi planladıklarını söyledi.

ULUSLARARASI İLİŞKİ

İnme vakalarında erken ve doğru müdahalenin önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Uludüz, dernek olarak dünyadaki bilimsel gelişmelerin de yakından takip edileceğini belirtirken Avrupa İnme Topluluğu (SAFE) ile bağlantıya geçilerek, uluslarası ilişkilerin de geliştirileceğini belirtti. Aynı zamanda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere resmi kuruluşlarla da yakın işbirliği ile çalışacaklarını dile getiren Uludüz ‘İnme konusunda halkımızın sağlık okur yazarlığının artması, hekim hasta işbirliğinin kuvvetlenmesi çok önemli. Dernek olarak resmi ve sivil kuruluşlarla bu işbirliği yaparak hem inmenin önlenmesi hem de felçli hastalarımızın doğru tedaviye ulaşması, eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda ülkemizi daha iyi noktalara getirmeyi hedefliyoruz’ diye konuştu.