Felaketin etkileri sürüyor



Deepwater Horizon petrol platformunda meydana gelen patlamada 13 işçi hayatını kaybederken, milyonlarca varil petrol denize akmıştı.

Balıkçılık ve tatil cenneti olarak görülen Grand Isle, bu durumdan en çok olumsuz etkilenen bölge oldu. Deniz simsiyahtı, hava da yakıcı.

Aradan geçen beş yıl sonra Grand Isle, kısmen toparlanmış durumda. Liman komisyonu direktörü Wayne Keller, şu görüşleri dile getiriyor: “BP, sahillerin temiz olduğunu söylese de bu tam olarak doğru değil. Bazıları BP'ye karşı çok sert olduğumuzu söylüyor. Ancak burada yaşasaydınız böyle bir şey demezdiniz. Ve ikinci olarak da tüm bu reklam videolarını görmek buradaki insanları sinirlendiriyor.”

Deniz canlıları olumsuz etkilendi

Felaketten beş yıl sonra, BP, doğa ve ekosistem için kalıcı hasarın söz konusu olmadığını savunduğu çalışmasını kamuoyuna sundu. Ancak Ulusal Doğal Yaşam Federasyonu bilim insanları buna inanmıyor. Onların çalışmasına göre, denizlerdeki canlı yaşamı bugün de büyük sorunlarla karşı karşıya. Yunuslardaki yüksek ölüm oranının yanı sıra deniz kaplumbağaları ve pelikanlar da etkilenen 20 tür arasında.

Alabama Üniversitesi de sahillerin ve suyun temizlenmesi için yardım eden 48 binden fazla insanda kimyasallar nedeniyle uzun süreli hasarlar oluştuğunu kanıtlamaya çalışıyor.

BP'ye karşı dava sürüyor

Tartışma akademik değil çünkü bir Amerikan federal mahkemesinde BP'ye karşı dava hâlâ sürüyor. BP'nin ödeyeceği ceza da hasar tespitine bağlı. Savcılık yaklaşık 13 milyar 700 milyon dolar talep ederken, BP sadece 2 milyar 300 milyon dolara kadar ödeme yapmak istiyor.

Balıkçı Ernest Cheramie, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Daha önce astımım yoktu, hiç nefes alma sorunu yaşamamıştım. Kimyasalları teneffüs ettiğim petrol felaketinden bu yana, nefes alma sorunlarım artıyor.”

73 yaşındaki Richard Naquin de rahatsız olduğunu anlatıyor. Haftalarca çalışmalarda yardımcı olan Naquin, akciğer kanseri olmuş. Teknesini satmak zorunda kalmış.

Florida Üniversitesi'nden Glenn Morris ise psikolojik rahatsızlıklarda da en kötü sonuçları Meksika Körfezi civarında yaşayan insanlarda görüyor. Üç Amerikan üniversitesinden bilim insanlarıyla felaketten bu yana hastalık vakalarını kaydediyor. Morris, o dönem halkın yüzde 40'ının şimdi ise yüzde 20'sinin depresyon ve korku gibi psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını söylüyor.

Petrolün yanı sıra gelecek korkusu ve belirsizlik de bu duruma neden. İnsanlar hâlâ BP ile mali kayıplar için tazminat konusunda tartışıyor. Teknesini satmak zorunda kalan ve kayıpları için o dönem BP'den 96 bin dolar tazminat alan Ernest Cheramie, balıkçıların yaşadığı zorluklara dikkat çekiyor: ”Beş yıl önce denizde yengeç avlıyordum. Artık yengeç tutamıyorum. Yeterince yok. Karides yakalasam da eskisi gibi değil. Eskiden bir gecede 56 kasa tuttuğum oluyordu. Artık 10 kasa filan doldurabilirseniz şanslısınız.”