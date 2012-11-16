Körfez felaketine rekor ceza: 4,5 milyar dolar

İngiliz petrol şirketi BP'nin, 2010 yılının nisan ayında Meksika Körfezi’ndeki Deepwater Horizon petrol platformunda meydana gelen patlama nedeniyle ABD hükümetiyle yütürülen müzakereler sonucu 4,5 milyar dolar ceza ödeyeceği açıklandı.

Dünya tarihindeki en büyük çevre felaketine yol açan kazada, BP yargılandığı tüm sivil ve cezai suçları tek bir uzlaşma ile çözmek isterken, görüşmeler beklenenden çok daha karmaşık geçti.

İngiliz petrol şirketinin patlamada 11 işçinin hayatını kaybetmesi olayında kötü idare ya da ihmal nedeniyle suçlu olduğunu kabul etti. BP’den yapılan açıklamda, cezanın altı yıl içinde ödeneceği belirtildi.

Deepwater Horizon’da meydana gelen patlamanın ardından geçen 87 gün içinde, denize 4,9 milyon varil petrol sızmıştı. BP, mart ayında ise özel davacılara 5,9 milyar euro tazminat ödenmesinin kabul edildiğini açıklamıştı.

Bugüne kadar ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından belirlenen en yüksek ceza ilaç şirketi Pfizer’e kesti. 2009’da görülen davada Pfizer, Bextra isimli ilacın yasalara uygun olmayan bir şekilde tanıtılması nedeniyle1.2 milyar dolar ödemek zorunda kalmıştı. (Deutsche Welle Türkçe)