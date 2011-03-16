Felaket filmleri Japonya'da yasak!

T24 - Tsunami sahnesi ile açılan Clint Eastwood’un 'Hereafter’ filmi gibi birçok felaket filminin gösterimi Japonya'da iptal edildi.



Japonya'da 3 binden fazla insanın hayatını kaybettiği deprem ve tsunaminin etkileri sürerken felaketi hatırlatacak filmlerin gösterimi de iptal ediliyor.



Oscar ödüllü yönetmen Clint Eastwood'un doğaüstü güçlerle ilgili gerilim filmi 'Hereafter' da iptal edilen filmler arasında. Amerikalı bir işçi, Fransız bir gazeteci ve Londra'da yaşayan bir öğrenci etrafında gelişen film tsunami sahnesiyle açılıyor.



Matt Damon ve Bryce Dallas Howard'ın başrolünde oynadığı film dışında Çin'de 1976′da yaşanan depremi anlatan 'Aftershock', uzaylı istilasını anlatan 'Battle: Los Angeles'ın gösterimi de yasaklandı.





