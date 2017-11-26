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Yaşam

Felaket anında hayatta kalmak için dikkat etmeniz gereken 5 şey

"Afet dönemlerinde kentleri boşaltmanın güvenli değil"

26 Kasım 2017 18:22

Çeviri: Gonca Tokyol

Geçen yıl, dünya genelinde birçok afete sahne oldu. Kasırga ve yangın gibi doğal afetler dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı etkilerken, Florida Üniversitesi’ndeki Kentsel ve Çevresel Çözümler Merkezi’nin direktörü John Renne, felaketler sırasında hayatta kalmanıza yardım olacak ipuçları verdi. 

Afet dönemlerinde aksi belirtilmedikçe kentleri boşaltmanın güvenli olmadığını ifade eden Renne, tahliyelere genellikle panik ve histerinin yol açtığını belirterek birçok felaketin önceden tahmin edilebilir olduğu için ani tahliyeler gerektirmediğini söyledi. İnsanların evlerini terk etmek yerine hazırlıklı olması gerektiğini kaydeden Renne, şu önerilerde bulundu:

Evinizde kalın

Birçok olayda kentin tamamını tahliye etmek gerekmez ve kimyasal saldırı gibi bazı felaketlerde dışarı çıkmaktansa evde olmak daga iyidir.

Ayrılmanız gerekmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olun

Evden ayrılmak yerine, yetkililerin çağrı yapması halinde hızlıca hareket edebilmek için hazırlık yapın. Alarm seviyesinden haberdar olmak için yerel haber kanallarını takip edin ve sosyal medyadan olası tahliye planları hakkında bilgi alın.

Doğru malzemeleri hazırlayın

Önerilen, en az 3 gün yetecek su ve gıdaya sahip olmanızdır. Aynı zamanda fener, pil, ilk yardım seti, telefonunuz için güneş enerjili şarj aleti bulundurun. İletişim ağının çökmesi durumunda eski usül bir radyo haberleri almaya devam etmenize yardımcı olacaktır. 

Çevrenizde olup bitene dikkat edin

Acil durumun kapsamına göre evdeki elektrik, su ve gazı kapatmanız gerekebilir, vanaların nerede olduğunu öğrenin ve kolay ulaşılabilir olmalarına dikkat edin. Evden çıkmanız gerekmesi halinde hangi yolları kullanabileceğinizi önceden belirleyin.

Sakin olun

Olaylar ne kadar karmaşıklaşırsa karmaşıklaşsın, pozitif kalmak ve panik yapmamak, durumların üstesinden gelme şansınızı artıracaktır. Sakin kalmaya çalışın ve çevrenizdekileri de bunun için cesaretlendirin

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