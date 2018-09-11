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Felahiye Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ- Felahiye karayolunda, Felahiye Belediye Başkanı AK Parti'li Vural Coşkun yönetimindeki makam aracı kontrolden çıkarak şarampole devrildi

11 Eylül 2018 00:54

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ- Felahiye karayolunda, Felahiye Belediye Başkanı AK Parti\'li Vural Coşkun yönetimindeki makam aracı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Başkan Coşkun, kazada hafif şekilde yaralanırken, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 18.10 sıralarında Kayseri- Felahiye karayolunda meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi\'nin Eylül ayı meclis toplantısına katılan Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, toplantı dönüşü başkanlık yaptığı ilçeye kendi yönetimindeki makam aracı ile dönerken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Otomobil hurdaya  dönerken, araç içinde sıkışan Başkan Coşkun, çevredekilerin yardımı ile sıkıştığı makam aracı içerisinden çıkarılarak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Başkan Vural Coşkun\'un boynunda zedelenme olduğu öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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