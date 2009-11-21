Feke'de ırmağa düşyen orman işçisi kayboldu

Adana'nın Feke ilçesinde nehrin karşısına tomruk geçirmek isterken suya düşen orman işçisi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, ilçe çıkışında Göksu Irmağı üzerinde yapılan Feke-2 Hidroelektrik Santrali inşaatı çevresinde, kesilen tomrukları nehrin karşısına geçirmek isteyen orman işçisi Lutfi Tuna (32), giydiği lastik tulumun su alması nedeniyle dengesini kaybedip akıntıya kapıldı.
Bir süre sonra kaybolan Tuna, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aramasına rağmen bulunamadı. Ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi. Çalışmaların sabah yeniden başlatılacağı bildirildi.