Fehriye Erdal'a 30 yıl hapis istemi

Belçika'da gıyabında yargılanan Özdemir Sabancı suikastı sanıklarından, DHKP-C örgütü üyesi Fehriye Erdal için Türkiye'deki işlediği suçlardan dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.

Brugge Mahkemesi'nde görülen davada savcılık Erdal için ayrıca 15 yıl da ek güvenlik tedbiri talep etti.

İddianamenin okunmasının ardından hakim, karar verilmesi için duruşmayı 2 Ocak'a erteledi.

Anadolu Ajansı (AA) avukatı Paul Bekaert davadan çekildiği ve baro tarafından atabilecek herhangi bir avukata da vekalet veremediği için Erdal'ı duruşmada hiçkimsenin savunmadığını bildirdi.

AA ayrıca, "değiştirilen Belçika terör kanunları suçun tarihinden sonra yürürlüğe girdiği için terörden yargılanamayan Erdal'ın ceza alması durumunda", Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasına başlanacağını aktardı.

İş adamı Özdemir Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'liler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü.

Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edildi.

Duyar yakalanıp hapse atıldı, 1999'da cezaevindeki bir isyan sırasında öldürüldü.

Fehriye Erdal ve İsmail Akkol ise kaçtı.

Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, Ocak ayında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı.

Erdal 1999'da Belçika'nın Knokke kentinde sahte pasaportla yakalanıp yargılandı, bir yıla yakın cezaevinde kaldı, ev hapsine alındı, Mart 2006'da ise firar etti.

Belçikalı yetkililer, ertesi yılki duruşmada hakkında beraat kararı verilen Erdal'ın nerede olduğunu bilmediklerini söylüyor.