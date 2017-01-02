T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fehriye Erdal davası ertelendi

Aralık ayında yapılan duruşmada savcı, Erdal hakkında 30 yıl ağırlaştırılmış hapis ve 15 yıl ek güvenlik tedbiri istemişti

02 Ocak 2017 19:58

Özdemir Sabancı suikastından yargılanan Fehriye Erdal'ın Belçika'da görülen davası ertelendi.

Sabancı Center cinayetlerini DHKP-C'li İsmail Akkol ve Mustafa Duyar ile birlikte işlemekle suçlanan Fehriye Erdal, olayın ardından İsmail Akkol ile birlikte yurtdışına gitmiş, Belçika'ya yerleşmişti. Yakalanan Mustafa Duyar ise 1999 yılında cezaevinde öldürüldü. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol da Türkiye'ye girince yakalanmıştı. 

Bugün karar verilmesi beklenen duruşmada, hakim "dosyanın büyüklüğünden" dolayı karar verilmesini erteledi. Karar tarihi, öğleden sonraki duruşmada belli olacak.

Aralık ayında yapılan duruşmada savcı, Erdal hakkında 30 yıl ağırlaştırılmış hapis ve 15 yıl ek güvenlik tedbiri istemişti.

 

ETİKETLER

Fehriye ErdalBelçika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24