Fehriye Erdal davası ertelendi

Özdemir Sabancı suikastından yargılanan Fehriye Erdal'ın Belçika'da görülen davası ertelendi.

Sabancı Center cinayetlerini DHKP-C'li İsmail Akkol ve Mustafa Duyar ile birlikte işlemekle suçlanan Fehriye Erdal, olayın ardından İsmail Akkol ile birlikte yurtdışına gitmiş, Belçika'ya yerleşmişti. Yakalanan Mustafa Duyar ise 1999 yılında cezaevinde öldürüldü. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol da Türkiye'ye girince yakalanmıştı.

Bugün karar verilmesi beklenen duruşmada, hakim "dosyanın büyüklüğünden" dolayı karar verilmesini erteledi. Karar tarihi, öğleden sonraki duruşmada belli olacak.

Aralık ayında yapılan duruşmada savcı, Erdal hakkında 30 yıl ağırlaştırılmış hapis ve 15 yıl ek güvenlik tedbiri istemişti.