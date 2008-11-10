Fehmi Koru'dan 'sevsinler seni'ye yanıt

Yeni Şafak gazetesi yazarı Fehmi Koru, Başbakan'ı bizim eleştirdiğimiz kadar onun da bizim sözlerimize cevap verme hakkı var" dedi.



Yeni Şafak gazetesi yazarı Fehmi Koru, "Obama gibi geldi, Bush gibi oldu" dediği için kendisini sert bir şekilde eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da eleştirdiğini söyleyen Koru, Erdoğan'ın uslubuna alıştıklarını belirterek, "Başbakan'ı bizim eleştirdiğimiz kadar onun da bizim sözlerimize cevap verme hakkı var" dedi.



TRT 1'de yayımlanan "Politik Açılım" programında, Yeni Şafak gazetesi yazarı Fehmi Koru'nun "Erdoğan Obama gibi geldi, Bush gibi oldu" sözleriyle, Erdoğan'ın ona verdiği "Obama gibi gelmişiz ama şimdi Bush olmuşuz. Sevsinler seni. Yazıklar olsun. Ben ne Obama'yım ne de Bush" sözleri tartışıldı.



Milliyet yazarı Derya Sazak, Koç Üniversitesi'nden Fuat Keyman, Hacettepe Üniversitesi'nden Mustafa Erdoğan'ın katıldığı programda, Fehmi Koru sözlerine açıklık getirdi. Daha önce de Turgut Özal'ı da eleştirdiğini hatırlatan Koru, "Başbakan'ın bu uslubuna alıştık. AKP 2002 seçimlerini kazanırken ve 2007'de Abdullah Gül Çankaya'ya çıkarken, iki liderin de tıpkı Obama'da olduğu gibi mevcut sisteme aykırı gelen yanları vardı" dedi.



AKP'nin reform yapma iddiasıyla işbaşına geldiğini, bunun uzun süre de böyle gittiğini söyleyen Koru, Başbakan'ın son birkaç aydır Kürt sorununa yaklaşımında, insan hakları ve özgürlükçü çizgisinden saptığını gördüğünü, bunu eleştirdiğini belirtti.

AKP'ye seçim kazandıran politikalardan sapma olduğunu ifade eden Koru,