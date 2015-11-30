Fehmi Koru'dan MİT TIR'ları yorumu: Şimdiki iktidar, 28 Şubat’ta yayımladığımız gizli belgeler için tebrik etmişti

Habertürk yazarı Fehmi Koru, MİT TIR'ları soruşturmasında yayınlanan belgelerle 28 Şubat'ı karşılaştırdı. O dönemde de gizli belgelerin yayınlandığını söyleyen Koru, bunları yayınlayanların ödül alacak gazetecilik başarısı gösterdiklerini anlattı. Şimdi iktidarda olanların ise, o dönemde, bu gazetecileri tebrik ettiğini vurguladı.

Koru, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, MİT TIR'larıyla ilgili haberi yayınladığı için hapse atılmasını değerlendirdi.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu 'Akıl Çemberi' programında konuşan Fehmi Koru'nun ilgili açıklamaları şöyle:

"Devletin sırrını korumak devletin kendi görevidir. Bunu sonuna kadar saklar. Gazeteci onu bulursa ve kamu yararı varsa, halkın bunu öğrenmesinden yarar doğacağına inanıyorsa gazeteci, bu yakınlarda olan ve meslektaşlarımızın cezaevine düşmesine neden olan olay, böyle bir olay, bunu yayınlar.

"AKP'ye 28 Şubat hatırlatması"

Şundan oluyor benim görebildiğim kadarıyla. Siyasiler, eğer güçlüyseler iktidarlar bunu kendilerine yapılmış bir şey olarak görüyorlar. Yani gazeteci, bizi istemiyor da onun için bunu yapıyorlar diye. Mesela 28 Şubat'ı yaşadık değil mi? O zaman başka bir iktidar vardı. Bizler yine 28 Şubat ile ilgili bulduğumuz her şeyi süreci bir an bitirmek için yayınladık.

"O zaman alkışlamışlardı"

İşte andıçlar yayınlandı. O da gizli bir belgeydi. Genelkurmay'ın gizli belgesiydi. Neticede ne oldu? Onu yayınlayan gazeteciler, ben o zaman Yeni Şafak'taydım, o yayınlamıştı. Bundan dolayı, gazetecilik ödülleri alacak gazetecilik başarısı göstermiş oldu. Şimdi iktidar olanlar da tebrik ettiler. Ne güzel bir başarı bak böyle bir şeyi yayınladınız diye.

"Aleyhte gibi görünen lehte olabilir"

Bugün kendilerine karşı diye gördükleri ve rahatsız oldukları şey yarın iktidar olmazlarsa onların lehine olabilir. Gazetecinin görevi birilerini mutlu etmek, birilerini mutsuz etmek değildir. Önemli olan halkın aydınlanacağı bilgilerin ve toplumu rahatlatacak veya rahatsız hale getirip bir şeyler yapılmasını sağlayacak bilgileri, halkla, okurla paylaşmaktır."