Fehmi Koru'dan Erdoğan'ın 'İmam hatiplerden terörist çıkmaz' iddiası için uyarı

Habertürk'te "Taha Kıvanç" mahlasıyla yazılar kaleme alan Fehmi Koru, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği “İmam hatiplerden terörist çıkmaz" iddiası için TEOG sınavında başarısız olan öğrencilerin otomatik olarak imam hatiplere yerleştirilmesine dikkat çekerek uyarı yaptı. "Yıllar ve yıllar boyu 'İmam hatiplerden terörist çıkmaz, it, uğursuz hiç çıkmaz, bugüne kadar çıkmadı' deniliyordu" diyen Koru, şunları söyledi:

"TEOG'un bu uygulaması, bir süre sonra, bu eğitim kurumlarına değer verenleri hayal kırıklığına uğratabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarısız öğrencilerin imam hatiplere gönderilmesi yanlış uygulamasını duymamıştır herhalde... İmam hatipler üzerine titreyenlerden Prof. Hayrettin Karaman da habersizdir sanırım. Umarım, bu notumu okurlar da, 'Sakın ha!' itirazlarını duyarız"

Koru'nun Habertürk'te "Koalisyon mu, tekrar seçim mi?" başlığıyla yayımlanan (10 Ağustos 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

'İmam hatipler başkalaşıyor'

TEOG sınavıyla ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme başladı ya, her taraftan değişik şikâyetler geliyor. En kulak tırmalayıcı olanı, bir okula veya programa yazılacak başarıyı yakalayamayan öğrencilerin kayıtlarının otomatik olarak imam hatip okullarına kaydırıldığı...

Veliler “Çocuğumuzu zorla kaydediyorlar” itirazında.

Ben ise bu olaydan çok farklı bir yönü yüzünden rahatsızım.

Yıllar ve yıllar boyu “İmam hatiplerden terörist çıkmaz, it, uğursuz hiç çıkmaz, bugüne kadar çıkmadı” deniliyordu. Yeni uygulama, bir süre sonra, bu eğitim kurumlarına değer verenleri hayal kırıklığına uğratabilir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başarısız öğrencilerin imam hatiplere gönderilmesi yanlış uygulamasını duymamıştır herhalde... İmam hatipler üzerine titreyenlerden Prof. Hayrettin Karaman da habersizdir sanırım.

Umarım, bu notumu okurlar da, “Sakın ha!” itirazlarını duyarız.

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