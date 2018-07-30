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Fehmi Koru'dan Erdoğan'a: İstiklal ve istikbal mücadelesi için sağlıklı bir ekonomi gerekir

"Gözümüzde bunları fazla büyütmeyelim"

30 Temmuz 2018 12:07

Fehmi Koru*

ABD ile papaz Andrew Craig Brunson eksenli atışmalar devam ediyor. Koro şefi de ABD’nin başkan yardımcısı Mike Pence. Brunson ile aynı dini cemaatin üyesi olduğu bilinen Pence, mahkemenin tutukluluk halinin devamı kararını bir hafta içerisinde değiştirip Brunson‘u evine göndermesini yeterli bulmadı. Sürekli Türkiye’ye yaptırım uygulamaktan söz ediyor.

Dün de yeni bir Twit mesajı atarak kararı yeterince iyi bulmadığını, ülkesinin Brunsonserbest bırakılana kadar ülkemize yaptırımlar getireceğini bir kez daha tekrarladı.

Mesajı şu:

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