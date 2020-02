Fehmi Koru'dan Erdoğan'a: İstiklal ve istikbal mücadelesi için sağlıklı bir ekonomi gerekir

Fehmi Koru*

ABD ile papaz Andrew Craig Brunson eksenli atışmalar devam ediyor. Koro şefi de ABD’nin başkan yardımcısı Mike Pence. Brunson ile aynı dini cemaatin üyesi olduğu bilinen Pence, mahkemenin tutukluluk halinin devamı kararını bir hafta içerisinde değiştirip Brunson‘u evine göndermesini yeterli bulmadı. Sürekli Türkiye’ye yaptırım uygulamaktan söz ediyor.

Dün de yeni bir Twit mesajı atarak kararı yeterince iyi bulmadığını, ülkesinin Brunsonserbest bırakılana kadar ülkemize yaptırımlar getireceğini bir kez daha tekrarladı.

Mesajı şu:

As I said earlier this week - and @POTUS has made clear - transferring Pastor Andrew Brunson to home arrest, it’s just not good enough. And the United States of America is prepared to bring sanctions against Turkey until Pastor Andrew Brunson is free. pic.twitter.com/nEHmcPQkpk