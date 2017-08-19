Fehmi Koru: Türkiye, Batı ile hep didişiyor; IŞİD'in eylemlerine tepkisizliği bu yüzden mi?

Fehmi Koru*

Bugün yazımı kısa keseceğim; hem yazımı siteye yerleştirmede geç kaldığım için, hem de lâfı uzatmaya gerek olmadığından.

Konu olağanüstü önemli.

Şu: Daha önce Fransa’da, Belçika’da, İngiltere’de, Almanya’da, dün de Barcelona’da yaşandığı türden… IŞİD ve benzeri örgütlerin dünyanın çeşitli (çoğunlukla Batı) ülkelerinde sahneye koyduğu kanlı eylemler, bizlerde, bu ülkede yaşayan insanlarda, hak ettiği tepkilere yol açmıyor gibi…

Sanki yeterince etkilenmiyor.. yapılana öfkelenmiyor.. şöyle gönlümüzce kınamıyoruz gibi…

Hani “Oh olsun” dediğimizi iddia edemem, ama “Allahlarından bulsunlar” demek içimizden gelmiyor sanki…

Yanılabileceğimi önceden kabul ediyorum, ama böyle bir izlenimimi de sizlerle paylaşmadan edemedim.

IŞİD bizlere müslüman muamelesi yapmıyor

IŞİD ve benzeri örgütler Türkiye’de de eylem yapabiliyor; çok canlar alan eylemleri sanki dün olmuş gibi hafızamızda canlı. Ayrıca, IŞİD’in Türkçe yayınladığı dergide Türkiye’ye dönük ölümcül tehditler hiç eksik olmuyor.

Onların gözünde, ülkemiz Türkiye’nin, Batı ülkelerinden farkı yok.

Ülkemizin başında yönetici olarak ‘İslami’ hassasiyete sahip insanlar bulunduğu halde.

Bu da doğal. Çünkü onların ‘İslam’ anlayışı ile bizlerin gözümüz gibi üzerine titrediğimiz inançlarımız arasında dağlar kadar fark var.

Batıda da ‘Müslümansa, terörist olabilir’ algısı yerleşiyor

İşin püf noktası da şurası: Batı ülkelerinde yaşayan insanlar da, IŞİD’çilerin tersine, bizler ile IŞİD’çiler arasında fark görmemeye başladı.

Artık, “Müslümansa.. terörist olabilir” kabulü bütün dünyada yaygınlaşmaya ve bu tespite uygun uygulamalar da artmaya başladı.

Potansiyel suçlu sayılıyor çok uzun yıllarca Batı ülkelerinde yaşayan müslümanlar.

O ülkelere gitmek isteyenlere.. vize için başvurduklarında.. gidenlere de.. havalimanlarında.. zorluklar çıkarılıyor.

Her ‘IŞİD’ ve benzeri örgüt eylemi, bu kanaatin dünyada geçerliliğinin artmasını getiriyor.

Örgütler de zaten bu amaçla eylem yapıyorlar.

İstedikleri bu algı ayrışması.

Eylemleriyle güya Batı’yı hedef alıyorlar, ancak kaybeden ‘İslam’ın imajı’, müslümanlar ve İslam Dünyası oluyor…

Batı ile hep didişiyoruz, tepkisizliğimiz bu yüzden olabilir mi?

Neden o zaman biz –tabii tesbitim doğru ise– eylemlere yeterince tepki vermiyoruz?

Bu ruh halimizde.. Batı ile sürekli takışma içerisinde bulunmamızın.. bir payı var mıdır?

Soru üzerinde özellikle siyasilerimizin düşünmesini arzu ederim.

Ve tabii, bu durumun sağlıklı olup olmadığını da…

Düşünmeleri ve gereğini yapmaları dileğiyle.

Bu yazı fehmikoru.com'da yayınlanmıştır