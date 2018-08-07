Fehmi Koru: Tepedeki istifalar bunun işareti; İyi Parti misyonunu tamamladı

Fehmi Koru*

İyi Parti’de işler iyi gitmiyor. ‘‘Benden bu kadar’’ diyerek kenara çekilme arzusunu beyan etmiş genel başkan Meral Akşener Kararından dönmeye zor ikna edilmişken, gerekçelerini onun genel başkan olarak devamının yanlışlığı üzerine oturtan partinin üç kurucu üyesi istifa ediverdi.

Bir önemli gerekçeleri de istifa edenlerin, 24 Haziran seçiminde CHP ile ittifak yapılması…

Üç üye de parti için ‘ağır top’ sayılacak isimler: Prof. Yusuf Halaçoğlu, Prof. Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor… Üçü de Ülkücü kesim için ‘simge’ sayılabilecek isimler…

’Hiç bir mazeret başarının yerini tutamaz’ özlü sözü bu olayla da bir kez daha doğrulanmış oluyor.

Başarısız mıydı İYİ Parti?

Aslına bakılırsa yeni kurulmuş ve o kısa zaman aralığında iddiasına uygun bir yapılanmayı gerçekleştirememiş bir parti olarak İyi Parti’nin 24 Haziran’da yapılan seçimde aldığı oy için başarısız denilemez. Yüzde 10 barajını aşabileceği görüntüsünü verdi İyi Parti.

‘Başarısızlık’ daha çok Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olarak partisinin oyunun (yüzde 10) altında bir oy (7.3) almasıyla ilgili.

İstifa edenler bu yönden haklı sayılabilirler.

Ancak istifa açıklamalarında yer alan ‘‘Parti CHP ile ittifak yaptı, bu sebeple AK Partili tabandan oy alamadı’’ tespiti gerçeklerle örtüşmüyor. Seçim sonrasında yapılan araştırmalar İyi Parti’nin en fazla oyu AK Parti’nin bu seçimde kaybettiği 8 puan içerisinden aldığını gösteriyor.

Daha da önemlisi şu: Bugüne kadar yapılan seçimlerde İyi Parti’nin de büyük oranda kendisini yerleştirdiği ‘milliyetçi’ zeminin kaydettiği en yüksek oy 24 Haziran seçimine ait. MHP’nin (yüzde 11.1) oyuna İyi Parti’nin oyunu (yüzde 10) eklediğimizde bu gerçekle karşılaşıyoruz: Yüzde 21.1…

MHP’nin içerisinden çıktığını varsaymamız gereken ve rahatlıkla ‘MHP 2.0’ diye adlandırılabilecek bir yapıda kurulmuş olan İyi Parti sayesinde Meclis’te her zamankinden daha fazla sayıda birlikte hareket edebilecek milliyetçi bir grup (49+43=92 milletvekili) yer alıyor.

Tek başına girseydi MHP’nin oyları ne kadar artarsa artsın milletvekili sayısının sınırlı kalabileceğini daha önceki seçim sonuçlarından biliyoruz: 7 Haziran 2015: Oy oranı yüzde 16.29, milletvekili sayısı 80; 1 Kasım 2015: Oy oranı 11.90, milletvekili sayısı 40).

İyi Parti bir ‘milliyetçi zemin projesi’ olarak başarılı bile sayılabilir.

Bugünkü tablo Bahçeli+İyi Parti’nin eseri

Meral Akşener ve arkadaşlarının MHP dışında ve büyük çapta MHP tabanına hitap eden bir parti kurma tehdidi söz konusu olmasa, MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti’yi iktidarda tutmaya yaradığı açık girişimlerini birbiri peşi sıra yapar mıydı?

AK Parti iktidarda, Tayyip Erdoğan kendisine ‘Başkan’ diye hitap edilmesini yeğleyen Cumhurbaşkanı ve Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ile yönetiliyorsa bugün, ülkemiz bunu, İyi Parti’ye ve Devlet Bahçeli’ye borçlu.

Hiç kuşkusuz bugünlere Meral Akşener sayesinde gelindi. Hem de onun milletvekili olamama fedakarlığını da üstlenmesi sayesinde…

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğu için milletvekili olamadı Akşener; milletvekili sıfatı taşımayan birinin partilere genel başkanlık yapması çok zordur.

Gelelim, istifa edenlerin gerekçelerini oturttuğu CHP ile ittifakın yanlışlığı konusuna…

Açıkçası, CHP yardım elini uzatmasaydı İYİ Parti’nin seçime katılması ve Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı mümkün olamazdı. CHP ve onunla yapılan ittifak İYİ Parti için bir can simidi oldu.

Zarar muhasebesi yapılacaksa, İyi Parti’ye değil, CHP’ye zarar verdi ittifak…

Bundan sonra ne olur?

Kurultayı var İyi Parti’nin ve kurucu kadrosunda Meral Akşener’le genel başkan olarak yola devam kararlılığı söz konusu. Kendisini ‘misyonunu tamamlamış’ hisseden birinin liderliğinde ne kadar yol gidilebilirse İyi Parti de siyaset arenasında o kadar ilerleyecektir.

Zor bir yol önlerindeki…

*Bu yazı fehmikoru.com'dan alınmıştır.